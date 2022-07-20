Вирусолог объяснил важность вакцинации от коронавируса

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал о важности вакцинации от коронавируса.



Он заявил, что вакцина «Спутник V» создавалась против первого уханьского штамма COVID-19, однако эффективна и против других штаммов. Он добавил, что вакцина не убережет против положительного теста ПЦР, но болезнь будет протекать в более легкой форме.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что российским регионам рекомендовали возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования».



Власти регионов Приволжского федерального округа усиливают эпидемические меры на фоне подъема заболеваемости коронавирусом в стране.



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Маргарита Головатенко