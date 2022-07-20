Новости общества

06:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вирусолог объяснил важность вакцинации от коронавируса

05:22, 20.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог объяснил важность вакцинации от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT рассказал о важности вакцинации от коронавируса.

Он заявил, что вакцина «Спутник V» создавалась против первого уханьского штамма COVID-19, однако эффективна и против других штаммов. Он добавил, что вакцина не убережет против положительного теста ПЦР, но болезнь будет протекать в более легкой форме.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что российским регионам рекомендовали возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования».

Власти регионов Приволжского федерального округа усиливают эпидемические меры на фоне подъема заболеваемости коронавирусом в стране.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также