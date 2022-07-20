В Кремле заявили, что формат прямой линии с Путиным будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора

Формат проведения в этом году прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с COVID-19 и рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом постоянно меняется.

— Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может. Поэтому мы каждый раз должны оглядываться на наших специалистов и будем это делать и дальше, — приводит ТАСС его слова.

Фото: kremlin.ru

В июне Песков отмечал, что идея проведения ежегодной прямой линии президента России по-прежнему востребована, мероприятие состоится, но «чуть позже». Ранее представитель Кремля также сообщал, что к прямой линии президента идет рутинная подготовка, но ее сроки пока не определены. Завершающая стадия подготовки начнется тогда, когда определятся сроки.

В прошлом году ежегодная прямая линия с президентом России состоялась 30 июня. Она стала 18-й по счету и продлилась 3 часа 43 минуты. За это время глава государства ответил на 68 вопросов.



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Татьяна Леухина