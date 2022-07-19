В России выявили пять случаев заражения подвидом коронавируса «кентавр»

В России выявили подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как «кентавр». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пять случаев заболевания новым подвариантом зарегистрировали в Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет, уточнили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Врач-инфекционист Евгений Тимаков на прошлой неделе предупредил, что новый вариант омикрон-штамма ВА.2.75 заразнее предыдущего подвида ВА.2 («стелс-омикрон») минимум на 16%.Эксперт отметил, что ношение масок может не уберечь от заражения этим штаммом.

На прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что страны мира должны вернуть меры профилактики COVID-19, в частности ношение масок и проветривание помещений. Сейчас наибольшую опасность представляет подвариант Omicron BA.2.75. Он может быстро распространяться и обходить иммунитет от вакцин и предыдущей инфекции.



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Татьяна Леухина