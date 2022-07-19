Регионы Поволжья активизируют профилактические меры от COVID-19
Власти регионов Приволжского федерального округа усиливаю эпидемические меры на фоне подъема заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает «Интерфакс».
Глава Чувашии Олег Николаев рекомендовал не снимать информационные предупреждения о необходимости ношения масок в общественных местах и важности вакцинации. Он отметил, что профилактику коронавируса необходимо активизировать в связи с ростом новых случаев.
Главный инфекционист Ульяновской области Валерия Речник заявила о стабильной ситуации с коронавирусом в регионе, но упомянула, что «есть мнение, что новая волна коронавируса в России более чем вероятна».
В Саратовской области, по инициативе главы регионального Минздрава Олега Костина, во всех медицинских учреждениях региона возобновлен масочный режим. Противоэпидемиологические меры профилактики активизируют в том числе на крупных предприятиях, например, на Горьковском автозаводе.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сегодня заявила, что российским регионам рекомендовали возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования».
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