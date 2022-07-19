Эпидемиолог: официальных данных о большей заразности подвида COVID-19 «кентавр» нет

Официальных данных, свидетельствующих о большей заразности подварианта штамма коронавируса «омикрон» — «кентавр», пока нет, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



— Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа, нет, — приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, для того, чтобы прийти к соответствующим выводам о новом штамме, недостаточно данных, основанных на достаточно большом количестве проанализированных пациентов.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как «кентавр», выявили в России. Пять случаев заболевания новым подвариантом зарегистрировали в Москве. На прошлой неделе случаи заболевания «кентавром» зарегистрировали в Нидерландах.



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Маргарита Головатенко