Сергей Павлов официально стал директором Казанского зооботсада

С середины июня Сергей Павлов официально стал новым директором казанского зооботсада. В мае прошлого года он был назначен исполняющим обязанности руководителя зоопарка. Об этом сообщается на портале «СПАРК-Интерфакс».

До Павлова в течение 9 лет, с 2012 по 2021 год, зооботсадом руководил Фанис Нурмухаметов, который сейчас, по его же словам, работает в районе. Об уходе Нурмухаметова с должности руководителя зоопарка стало известно в конце апреля прошлого года.

Фото: Максим Платонов

В самом начале XXI сессии Госсовета Татарстана стало известно, что Нурмухаметов сложит с себя депутатские полномочия в связи «с переходом на муниципальную службу». На этот пост он был избран в 2019 году от партии «Единая Россия».

В мае 2020 года в Казани открылся новый зоопарк «Река Замбези». Годом ранее с результатами строительства нового отделения зооботсада ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Артем Гафаров