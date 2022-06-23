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Сергей Павлов официально стал директором Казанского зооботсада

11:36, 23.06.2022 3
Сергей Павлов официально стал директором Казанского зооботсада
Фото: vk.com/kazzoobotsad (Сергей Павлов справа)

С середины июня Сергей Павлов официально стал новым директором казанского зооботсада. В мае прошлого года он был назначен исполняющим обязанности руководителя зоопарка. Об этом сообщается на портале «СПАРК-Интерфакс».

До Павлова в течение 9 лет, с 2012 по 2021 год, зооботсадом руководил Фанис Нурмухаметов, который сейчас, по его же словам, работает в районе. Об уходе Нурмухаметова с должности руководителя зоопарка стало известно в конце апреля прошлого года.

Фото: Максим Платонов

В самом начале XXI сессии Госсовета Татарстана стало известно, что Нурмухаметов сложит с себя депутатские полномочия в связи «с переходом на муниципальную службу». На этот пост он был избран в 2019 году от партии «Единая Россия».

В мае 2020 года в Казани открылся новый зоопарк «Река Замбези». Годом ранее с результатами строительства нового отделения зооботсада ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Артем Гафаров
ОбществоКультура Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:58
    Поздравляем! Успехов!
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  • Анонимно 16:40
    зоопарк это ЗЛО концлагерь для животных
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    Анонимно 17:28
    если кормят и ухаживают - какой же это концлагерь
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