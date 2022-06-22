Перевозчикам Татарстана выплатили компенсацию за приобретение оборудования для проверки QR-кодов у пассажиров

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана подготовило проект документа о признании утратившим силу постановления Кабмина республики о порядке предоставления субсидии перевозчикам на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для проверки QR-кодов у пассажиров. Он проходит антикоррупционную экспертизу.

— На сегодняшний день указанные обязательства Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан исполнены в полном объеме. В связи с чем целесообразно вышеуказанное постановление признать утратившим силу, — говорится в описании проекта постановления Кабмина региона.



«Реальное время» направило запросы в Миндортранс Татарстана и Ассоциацию автотранспортных предприятий республики. На момент публикации ответов не поступило.

Фото: Максим Платонов (архив)

Постановления Кабмина Татарстана о порядке предоставления из бюджета республики субсидии перевозчикам на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для проверки QR-кодов у пассажиров, было подписано 9 марта 2022 года. Операторам АСОП обещали компенсировать затраты на покупку смартфонов, портативных аккумуляторов для проверки QR-кодов в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро региона и оплату услуг связи.

QR-коды о вакцинации против коронавируса для проезда в общественном транспорте Татарстана требовались с 22 ноября 2021 года. Их отменили с 21 февраля этого года.

В декабре 2021-го казанские перевозчики направляли обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить субсидии на покрытие убытков. В январе власти республики утвердили порядок предоставления из бюджета региона выплат перевозчикам.

Миндортранс республики рассказывал, что перевозчикам Татарстана выплатят 85,5 млн рублей на компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте. В конце марта председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков сообщил, что казанские перевозчики получили первые компенсации за введение QR-кодов в общественном транспорте для пассажиров, а в мае он заявил, что они не получили компенсацию за январь и февраль этого года.



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Татьяна Демина