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Татарстанские перевозчики получат компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в размере 85,5 млн рублей

15:21, 21.02.2022
Татарстанские перевозчики получат компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в размере 85,5 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Перевозчики Татарстана получат 85,5 млн рублей на компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте республики. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Денежные средства за ноябрь и декабрь 2021 года будут выделены из бюджета республики. Их перечислят по мере предоставления исполкомами муниципальных образований подписанных соглашений и заявок с перевозчиками. Затем муниципалитеты переведут им деньги в виде субсидий.

Сейчас Миндортранс ведет работу по заключению соглашений о предоставлении перевозчикам финансирования с исполкомами. В настоящее время 13 муниципалитетов из 38 предоставили ведомству подписанные документы.

Фото: realnoevremya.ru

Система QR-кодов в общественном транспорте Татарстана начала действовать с 22 ноября 2021 года. В декабре казанские перевозчики направили обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой выделить субсидии на покрытие убытков. В январе власти республики утвердили порядок предоставления из бюджета республики выплат перевозчикам. С 21 февраля QR-коды в РТ для предъявления в транспорте были отменены.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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