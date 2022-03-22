Перевозчики Казани получили первые компенсации убытков из-за QR-кодов в транспорте

Казанские перевозчики получили первые компенсации за введение QR-кодов в общественном транспорте для пассажиров, об этом сообщил «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.



— Могу подтвердить — перевозчики получили первые компенсации за QR-коды. Это ноябрь и декабрь, — сказал он.

Темляков добавил, что вопрос по компенсации убытков за январь и февраль сейчас прорабатывает Минтранс РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В январе казанские перевозчики попросили поднять стоимость проезда в общественном транспорте на пять рублей. Тогда Темляков тоже заявил, что даже если от властей поступит компенсация убытков из-за введения QR-кодов на транспорте за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года, ситуация все равно останется очень сложной.

В ноябре 2021-го Ассоциация АТП РТ направляла обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, так как Миндортранс Татарстана перевозчикам в запрашиваемых мерах поддержки отказал. Ассоциация АТП РТ просила ведомство освободить перевозчиков от налогов, поступающих в республиканский бюджет, до восстановления пассажиропотока и улучшения ситуации, а также перенести введение тахографов на год.

В феврале казанские перевозчики вновь обратились к властям Татарстана с просьбой о материальной поддержке — в АТП предлагали ввести ежемесячную компенсацию убытков. Решение о компенсации убытков было принято только за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года.

Маргарита Головатенко