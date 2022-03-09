В Татарстане перевозчикам возместят затраты на покупку оборудования для проверки QR-кодов

Операторы автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в общественном транспорте Республики Татарстан получат субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования для проверки QR-кодов. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, операторам АСОП компенсируют затраты, связанные с закупкой смартфонов, портативных аккумуляторов, которые были приобретены для проверки QR-кодов в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро Татарстана, и оплатой услуг связи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале января Кабмин Татарстана установил порядок предоставления из бюджета республики субсидий перевозчикам в части возмещения недополученных доходов из-за QR-кодов.



Система QR-кодов в общественном транспорте Татарстана начала действовать с 22 ноября 2021 года. С 21 февраля ее отменили. Миндортранс республики сообщал, что перевозчики Татарстана получат 85,5 млн рублей на компенсацию убытков из-за введения QR-кодов.



Татьяна Леухина