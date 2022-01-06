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В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий перевозчикам

12:07, 06.01.2022
В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий перевозчикам
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин Татарстана установил порядок предоставления из бюджета республики субсидий перевозчикам, такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Постановлением установлен порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Казани на софинансирование 50% расходов при организации транспортного обслуживания населения, в части возмещения недополученных доходов муниципальных автотранспортных предприятий с пассажирских перевозок.

Также утвержден порядок предоставления субсидий бюджетам городских округов Татарстана на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов по организации транспортного обслуживания населения, в части возмещения недополученных доходов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом. Это касается предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по городским маршрутам, в пригородном сообщении или метрополитеном.

Фото: realnoevremya.ru

Контроль за исполнением постановления возложен на Миндортранс республики.

Также в Татарстане увеличили стоимость социального проездного.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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