В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий перевозчикам
Кабмин Татарстана установил порядок предоставления из бюджета республики субсидий перевозчикам, такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Постановлением установлен порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Казани на софинансирование 50% расходов при организации транспортного обслуживания населения, в части возмещения недополученных доходов муниципальных автотранспортных предприятий с пассажирских перевозок.
Также утвержден порядок предоставления субсидий бюджетам городских округов Татарстана на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов по организации транспортного обслуживания населения, в части возмещения недополученных доходов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом. Это касается предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по городским маршрутам, в пригородном сообщении или метрополитеном.
Контроль за исполнением постановления возложен на Миндортранс республики.
Также в Татарстане увеличили стоимость социального проездного.
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