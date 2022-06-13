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Георгий Зотов покидает «Рубин»

14:18, 13.06.2022
Георгий Зотов покидает «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник Георгий Зотов покидает «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Причина — истечение срока контракта с футболистом. Зотов перешел в «Рубин» в августе 2020 года. Он сыграл за казанский клуб 48 матчей и отметился одной голевой передачей.

10 июня стало известно, что «Рубин» покинет другой защитник, Владислав Игнатьев. Срок его контракта истекает 30 июня.

Семеро игроков «Рубина», выступавших в других клубах на правах аренды в прошлом сезоне, вернулись в команду. В начале июня 25-летний ганский нападающий Джоэль Фамейе подписал контракт с казанским «Рубином». Клуб продлил контракт с вратарем Никитой Медведевым.

При этом было объявлено об уходе полузащитника Константина Кучаева и форварда Германа Онугхи. Также сообщалось о переходе в «Рубин» сразу пяти новых игроков, среди которых Александр Зотов, Валерий Чуперка и другие.

Дарья Акимова
СпортФутбол Татарстан

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