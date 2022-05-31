«Рубин» меньше чем за час объявил о переходе еще трех новых игроков

Казанский «Рубин» подписал контракты с еще тремя новыми игроками. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба меньше чем за час.

Так, к «Рубину» присоединился 35-летний полузащитник Олег Иванов. Соглашение действует в течение одного года с возможностью продления еще на один. В минувшем сезоне футболист выступал за «Уфу», в составе которой принял участие в 25 матчах, забил два гола и сделал 3 голевые передачи.

Кроме того, Иванов играл за дубль московского «Спартака», «Химки» (Московская область), «Кубань» (Краснодар), «Крылья Советов» (Самара), «Ростов», «Ахмат» (Грозный), «Уфу» и национальную российскую сборную.

Тем временем трехлетний контракт с казанским клубом подписал 30-летний полузащитник Дмитрий Кабутов. Он также играл за «Уфу», где провел 13 матчей и забил один гол.

Фото: rubin-kazan.ru

Еще на два года с «Рубином» заключил контракт 29-летний полузащитник Артем Попов, который в минувшем сезоне сыграл за «Балтику» 37 матчей в ФНЛ и четыре игры в Кубке России.

Также сегодня стало известно, что в казанский клуб перешли полузащитники Александр Зотов и Валерий Чуперка. В то же время, команду покинул 25-летний хорватский защитник и капитан Филип Уремович.

Диана Жиленкова