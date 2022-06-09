Семеро игроков «Рубина», арендованных другими клубами, вернулись в команду. Среди них Йевтич и Игнатьев

Семеро игроков «Рубина», выступавших в других клубах на правах аренды в прошлом сезоне, возвращаются в команду. Об этом сообщается в telegram-канале казанского клуба.

Так, в состав «Рубина» возвращаются: Дарко Йевтич (был в аренде у АЕК Афины, Греция), Игорь Коновалов ( «Ахмат», Грозный), Степан Суриков ( «Салют», Белгород), Никита Янович ( «Динамо», Ставрополь), Иван Игнатьев («Крылья Советов», Самара), Алексей Грицаенко («Кубань», Краснодар), Кирилл Косарев ( «Волгарь», Астрахань).

Фото: t.me/fcrk1958

На прошлой неделе 25-летний ганский нападающий Джоэль Фамейе подписал контракт с казанским «Рубином». Клуб продлил контракт с вратарем Никитой Медведевым. При этом было объявлено об уходе полузащитника Константина Кучаева и форварда Германа Онугхи. Также сообщалось о переходе в «Рубин» сразу пяти новых игроков, среди которых Александр Зотов, Валерий Чуперка и другие.



Татьяна Леухина