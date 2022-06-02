«Рубин» подписал контракт с Джоэлем Фамейе на три года

25-летний ганский нападающий Джоэль Фамейе подписал контракт с казанским «Рубином». Соглашение будет действовать в течение трех лет, сообщает пресс-служба футбольного клуба.



Фамейе будет выступать за «Рубин» в качестве свободного агента. До этого он играл в клубах «Ва Олл Старз» (Гана), «Белшина» (Беларусь), «Динамо Брест» (Беларусь) и «Оренбург».

В минувшем сезоне ганский нападающий выступал за «Оренбург», где принял участие в 29 матчах. Фамейе забил 15 голов и сделал 6 голевых передач.

Вчера стало известно, что «Рубин» продлил контракт с вратарем Никитой Медведевым на три года. В тот же день казанский клуб объявил об уходе полузащитника Константина Кучаева и форварда Германа Онугхи.

Во вторник сообщалось о переходе в «Рубин» сразу пяти новых игроков, среди которых Александр Зотов, Валерий Чуперка и другие.

Диана Жиленкова