«Рубин» продлил контракт с Медведевым на три года

27-летний вратарь Никита Медведев продлил на три года контракт с казанским «Рубином». Таким образом, он остается в команде до лета 2025 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.



Медведев выступает за «Рубин» с августа 2020 года. Тогда он перешел в казанскую команду из московского «Локомотива». В составе «Рубина» вратарь принял участие в семи матчах.

Фото: rubin-kazan.ru (архив)

Накануне казанский клуб сообщил о переходе сразу пяти новых игроков, среди которых Александр Зотов, Валерий Чуперка и другие. Сегодня же стало известно об уходе полузащитника Константина Кучаева и форварда Германа Онугхи.

Диана Жиленкова