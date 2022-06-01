Константин Кучаев покидает «Рубин»

Полузащитник Константин Кучаев покидает «Рубин». Срок арендного соглашения с ним завершен, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Кучаев возвращается в ЦСКА. За «Рубин» на правах аренды он выступал с в января 2022 года. За это время он сыграл 10 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Сегодня «Рубин» объявил о завершении срока арендного соглашения с форвардом Германом Онугхой. Спортсмен возвращается в датский «Вайле».



31 мая «Рубин» объявил о заключении контрактов с пятью футболистами. За казанский клуб будут играть 31-летний полузащитник Александр Зотов, 29-летний полузащитник Валерий Чуперка, 35-летний полузащитник Олег Иванов, 30-летний полузащитник Дмитрий Кабутов и 29-летний полузащитник Артем Попов.



Татьяна Демина