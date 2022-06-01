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Герман Онугха покинул «Рубин»

13:08, 01.06.2022
Герман Онугха покинул «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Форвард Герман Онугха покинул казанский «Рубин». Он возвращается в датский «Вайле».

Срок арендного соглашения с нападающим Германом Онугхой завершен, сообщает пресс-служба казанского клуба. Он играл за «Рубин» с 1 сентября 2021 года.

За казанский клуб Герман Онугха сыграл 25 матчей. На его счету три гола.

Накануне «Рубин» объявил о заключении контрактов с пятью футболистами. За казанский клуб будут играть 31-летний полузащитник Александр Зотов, 29-летний полузащитник Валерий Чуперка, 35-летний полузащитник Олег Иванов, 30-летний полузащитник Дмитрий Кабутов и 29-летний полузащитник Артем Попов.

Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан

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