30 июня Владислав Игнатьев покинет «Рубин»

Защитник Владислав Игнатьев покидает казанский ФК «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

30 июня истекает срок контракта футболиста. Игнатьев перешел в казанский клуб летом 2021 года. Он сыграл за «Рубин» 14 матчей и забил один гол.

Сегодня «Рубин» объявил состав команды на предстоящие сборы. В нем четыре вратаря, семь защитников, 15 полузащитников и пять нападающих.



Семеро игроков «Рубина», выступавших в других клубах на правах аренды в прошлом сезоне, вернулись в команду. На прошлой неделе 25-летний ганский нападающий Джоэль Фамейе подписал контракт с казанским «Рубином». Клуб продлил контракт с вратарем Никитой Медведевым. При этом было объявлено об уходе полузащитника Константина Кучаева и форварда Германа Онугхи. Также сообщалось о переходе в «Рубин» сразу пяти новых игроков, среди которых Александр Зотов, Валерий Чуперка и другие.

Дарья Акимова