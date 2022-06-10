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«Рубин» объявил состав команды на предстоящие сборы

12:00, 10.06.2022 2
«Рубин» объявил состав команды на предстоящие сборы
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» объявил состав команды на предстоящие сборы. Список опубликован в официальном telegram-канале казанского клуба.

В составе четыре вратаря, семь защитников, 15 полузащитников и пять нападающих. В их числе и новички «Рубина». На просмотре еще два нападающих.

Фото: t.me/fcrk1958

Напомним, семеро игроков «Рубина», выступавших в других клубах на правах аренды в прошлом сезоне, вернулись в команду.

На прошлой неделе 25-летний ганский нападающий Джоэль Фамейе подписал контракт с казанским «Рубином». Клуб продлил контракт с вратарем Никитой Медведевым. При этом было объявлено об уходе полузащитника Константина Кучаева и форварда Германа Онугхи. Также сообщалось о переходе в «Рубин» сразу пяти новых игроков, среди которых Александр Зотов, Валерий Чуперка и другие.

«Рубин» ушел в отпуск в конце мая. Основной состав соберется 10 июня в Казани. В конце прошлого месяца «Рубин» вылетел в ФНЛ.

Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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