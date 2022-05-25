«Рубин» уходит в отпуск — состав соберется в Казани 10 июня

Команда казанского футбольного клуба «Рубин» уходит в отпуск, такое решение было принято 24 мая на общекомандном собрании. Основной состав соберется 10 июня в Казани.

— К сезону-2022/23 наша команда будет готовиться на своей клубной базе. Следующий сезон «Рубин» проведет в ФНЛ, — сообщили в пресс-службе клуба.

По итогам матча «Уфа» набрала 30 очков и поднялась на 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 29 очками опустился на 15-ю позицию и вылетел в ФНЛ.

В следующем сезоне РПЛ сохранит действующий формат проведения чемпионата. Такое решение исполкома РФС означает, что казанский футбольный клуб «Рубин» после ряда поражений вылетает в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Единственный шанс для казанцев остаться в лиге был связан с расширением РПЛ до 18 участников.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что главный тренер клуба Леонид Слуцкий не намерен покидать команду после вылета из Премьер-лиги.

Маргарита Головатенко