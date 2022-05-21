Теперь официально: Слуцкий привел «Рубин» в ФНЛ впервые за 20 лет

Падение «Рубина» началось с незабитого пенальти спасения

По итогам сезона 2002 года Курбан Бердыев впервые вывел «Рубин» в Премьер-лигу, куда казанцы так долго пытались пробиться. Спустя почти 20 лет казанцы завершили этот путь благодаря работе Леониду Слуцкому и его команды. Решающий поединок с «Уфой», которая боролась за выживание большую часть года, стал квинтэссенцией всего сезона для «Рубина». Неумение удержать свою игру, провалы в обороне и неуверенность в концовке. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги судьбоносного поединка и рассуждает, почему Слуцкому пора заканчивать с большим футболом.

«Рубин» решился на первую акцию для болельщиков в году. Вышло неоднозначно

Проблемы у «Рубина» начались задолго до стартового свистка сегодняшнего решающего матча. Дело в том, что пресс-служба казанского клуба наконец-то решилась на подобие работы с болельщиками и организовала акцию, идеей которой стал выкуп билетов для болельщиков самими «провинившимися» игроками и тренерами казанской команды. Раздавали билеты в среду Юрий Дюпин, Монтассар Тальби и даже сам главный тренер Леонид Слуцкий.

Фото: rubin-kazan.ru

В среде болельщиков тут же возникли вопросы, мол, а почему ничего подобного не устраивали в течение сезона? Да и к трибунам после игр подходить перестали. Другие подмечали, что на встрече вместо автографов болельщики захотят получить от Слуцкого ответы на накопившиеся претензии по уровню игры и результатам.

Впрочем, сама акция прошла без эксцессов, а вот дальше случилось то, что в последний раз происходило во времена выступлений «Рубина» в Лиге чемпионов — на платформах «Авито» и «Юла» стали появляться те самые билеты с автографами. Здесь возникли уже другие вопросы: что мешало сделать вход свободным для всех болельщиков без бюрократических издержек и билетов? Так и зрителей на трибунах было бы больше, и те же постоянные болельщики не стали бы жертвами спекулянтов.

С другой стороны, акция в фан-шопе оставила приятное послевкусие. Тысячи болельщиков показали, что в непростые времена все еще сохранили интерес к команде и поддерживают ее, так что автограф-сессия продлилась три часа. В итоге сегодня на трибунах «Рубин» собрал внушительную публику — более 25 тысяч зрителей. Столько же было только на июльской игре со «Спартаком». Впрочем, даже они не помогли «Рубину» спастись в РПЛ, а Слуцкому — сохранить остатки его карьеры, как бы тот ни взывал к трибунам во втором тайме.

Начали за здравие…

Игровые дела у «Рубина» в нынешнем сезоне были еще плачевнее, чем на маркетинговой площадке. Казанцы умудрились пропустить три от «Урала», который сам весь сезон боролся за сохранение прописки в РПЛ. К игре с «Уфой» казанцы подходили с 16 поражениями в сезоне — абсолютный антирекорд «Рубина» за все годы выступления клуба в Премьер-лиге.

В общем, «Рубину» нужна была встряска и теплая акция с болельщиками перед решающей игрой стала первой попыткой. Второй «шок-терапией» стало решение Слуцкого впервые выпустить в воротах Никиту Медведева вместо Юрия Дюпина, не особо впечатляющего во второй половине сезона.

Матч стартовал живо и вопреки ожиданиям, взяли мяч под свой контроль и проводили хлесткие атаки. Никаких намеков на оборонительную тактику или желание отсидеться в окопах ради спасительной ничьи. Футболисты «Рубина» полностью переигрывали «Уфу» в центре поля, почти всегда были первыми на спорном мяче, что выливалось в постоянные перехваты и последующие атаки.

Но после 15 минуты команды как-то неожиданно поменялись местами. Гости стали поджимать, а Гамид Агаларов нагло пролезать в штрафную площадку «Рубина». В итоге это давление обернулось сразу двумя опасными моментами. Благо вскоре пружина разжалась, и казанцы организовали-таки навал после вброса аута. Мяч отскочил к Виталию Лисаковичу, поджидавшего на подступах штрафной, а после удара белоруса мяч попал в руку Бояну Йокичу. VAR показал — пенальти. Момент-клон того, что случился с Владиславом Игнатьевым в игре с «Локомотивом». Вопросы остались и в тот вечер, и сегодня.

Виталий положил мяч аккуратно в нижний левый угол и побежал праздновать гол в стиле Франческо Тотти — получил свой телефон от помощников и «запилил» селфи с остальной командой на фоне.

Слуцкий поносил Сергея Иванова весь сезон, а тот назначил в ворота «Уфы» два пенальти. Тщетно

Совсем другая игра пошла после перерыва. Футболисты «Уфы» вышли более заряженными и уже через 8 минут с начала тайма быстро отыгрались после быстрой комбинации. Владислав Камилов нанес последний удар в упор — Медведев был бессилен.



Параллельные игры конкурентов развивались таким образом, что рваться вперед и во что бы то ни стало «Рубину» смысла не было — из зоны стыков выбраться все-равно не удавалось. А вот «Уфа» лишь наращивала давление. Гости полностью забрали центр поля, подчищали все отскоки на подступах к штрафной казанцев, подолгу запирая их в своей штрафной. Судя по разговорам на трибунах, ощущение неотвратимости беды нарастало и у болельщиков, и у журналистов. Ну не выглядел «Рубин» командой, которая дотерпит — слишком ненадежно играет команда в обороне во вторых таймах, без провалов в обороне казанцы не уходили давно.

Провал случился с Тальби, который вчистую проиграл позицию, когда в центре поля при выносе мяча в из-за спины тунисца резко выскочил Дилан Ортис и убежал на рандеву с Медведевым — 1:2 на последней минуте основного времени.

Казалось, на этом все. «Уфа» в экстазе, гостевые болельщики на поле, трибуны стали пустеть, но… Драма все же получила продолжение, когда «Рубин» организовал финальный навал. В одной из таких попыток тот же Тальби в борьбе упал на самом углу штрафной «Уфы». Момент доиграли, но тут рефери матча Сергей Иванов решил посмотреть-таки повтор эпизода по VAR. Можно только представить, какую гамму эмоций пережили уфимцы, которые секунду назад были самыми счастливыми людьми в российском футболе, а потом получили такой сюрприз.

Леонид Слуцкий весь сезон публично оскорблял и называл профнепригодным судью Сергея Иванова, а тот назначил два пенальти, которые можно трактовать по-разному, да и в целом отработал на высшем уровне. Но даже этого не хватило, чтобы спасти остатки карьеры Леонида Слуцкого а его команду от вылета в ФНЛ (предварительно). Попадание Виталия Лисаковича в штангу поставило точку на шансах «Рубина» остаться в российской Премьер-лиге впервые за почти 20 лет.

Шансы остаться еще есть, но со Слуцким надо прощаться в любом случае

Призрачная надежда на сохранение прописки «Рубина» в российской Премьер-лиге сохраняется. Окончательное решение — быть или не быть мораторию на вылет команд и расширению РПЛ до 18 клубов — будет вынесено в конце мая. 24 числа состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, а 30-го — общее собрание клубов РПЛ. Эта неделя станет судьбоносной для «Рубина», но точно не для Слуцкого — его попытки стать большим тренером закончились в этот вечер окончательно.



Вылет «Рубина» по спортивному принципу — свершившийся факт, который означает только одно: с Леонидом Слуцким нужно прощаться и забыть эту страницу в истории клуба навсегда. Да, с запозданием в почти год (прощаться стоило еще после поражения от «Ракува»), но любое другое решение будет воспринято болельщиками как продолжение политики заглубления клуба. Руины, оставленные Слуцким и Рустемом Саймановым, который сначала пригласил, а потом упорно продолжал держать специалиста в клубе вопреки ухудшающейся с каждым новым туром игре и падающему результату.

Фото: t.me/fcrk1958

Разговоры о том, что «Рубину» возможно и нужно «очищение через ФНЛ» имеют зерно правды только наполовину. Казань не заслужила вылета в РПЛ по нескольким причинам, но кадровая чистка в команде необходима.