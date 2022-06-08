Моргенштерн* обжаловал штраф, наложенный Набережночелнинским судом за пропаганду наркотиков

Фото: Кадр видео/youtube.com

Российский рэпер Моргенштерн*, внесенный Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов, обжаловал постановление Набережночелнинского городского суда. Артист оштрафован на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков.

— Считаем постановление Набережночелнинского городского суда незаконным, — заявил адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин. По его словам, татуировка с изображением растения, напоминающего коноплю, не может признаваться пропагандой запрещенных веществ, так как «не содержит информации о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотических средств, как того требует закон», пишет ТАСС.

Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в мае. Рэпера признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России. Сам артист на заседании суда не присутствовал.

Напомним, в феврале 2022-го челнинские полицейские завели административное дело в отношении Моргенштерна* из-за пропаганды наркотиков в нескольких видеоклипах. Экспертиза заключила, что по краям татуировки на груди музыканта изображено растение, напоминающее коноплю.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Моргенштерн* в ответ на это поблагодарил полицейских из автограда, заявив, что они подняли ему настроение. Артист обратил внимание, что татуировку, о которой идет речь, он сделал пять лет назад, и по логике тех, кто изучал изображение, получается, что все это время он мог возить наркотики через границу.

В апреле в Челнах полицейские вновь возбудили дело об административном правонарушении против Моргенштерна*. Результаты повторной проверки зафиксировали факт пропаганды наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ) — комплексная лингво-ботаническая экспертиза, выполненная специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, показала, что по краям татуировки на груди исполнителя изображено растение, похожее на коноплю.

Для проведения экспертизы по делу музыканта привлекали специалистов Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения. Они зафиксировали в клипах музыканта множественные сцены, «формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов конопли и достижением успеха». Также, по версии специалистов, клипы побуждают интерес к выращиванию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению.

Моргенштерн* в ответ на это призвал полицейских из Челнов заниматься реальными преступлениями, а не его татуировками. Он прикрепил статистику преступлений в автограде, по которой виден рост числа убийств и случаев мошенничества.



— Уважаемая полиция Набережных Челнов, вот это проблемы, которые реально стоит решить, они есть, — сказал он.



Адвокат Моргенштерна* рассказывал, что рэпер планирует подать в прокуратуру жалобу на майора из Набережных Челнов, который составил на него два административных протокола о пропаганде наркотиков.



*внесен Минюстом России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента



Татьяна Демина