Моргенштерн* не явится в челнинский суд на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков

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Рэпер Алишер Моргенштерн* не приедет на заседание в Набережночелнинский суд. Об этом сообщил адвокат исполнителя Сергей Жорин.

По мнению защиты, необходимости в его личном присутствии в суде нет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Что касается суда в Набережных Челнах, все стало понятно после того, как суд сначала отказался принимать к производству материал и вернул его в полицию, а потом при повторной подаче того же материала принял к производству и назначил дату рассмотрения. Другими словами, суд сначала увидел нарушения, а потом по каким-то причинам перестал их видеть, — приводит ТАСС слова Жорина.

Набережночелнинский суд сегодня рассмотрит административное дело о пропаганде наркотиков в опубликованных в интернете трех видеоклипах на песни рэпера. Его против Моргенштерна* возбудили в начале апреля. Предыдущее заседание состоялось 5 мая. Ни музыкант, ни адвокат на него не явились.

Адвокат артиста Сергей Жорин ранее сообщал, что исполнитель планирует подать в прокуратуру жалобу на майора из Набережных Челнов. Он отметил, что от полиции автограда не поступало ни заявлений, ни рапорта.

*Физлицо, выполняющее функцию иностранного агента



Татьяна Леухина