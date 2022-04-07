Моргенштерн обратился к челнинским полицейским, которые возбудили на него дело из-за пропаганды наркотиков

Рэпер Моргенштерн выложил в одной из социальных сетей видеообращение к полицейским из Набережных Челнов и призвал их заниматься реальными преступлениями, а не его татуировками. В качестве подтверждения своих слов исполнитель прикрепил статистику преступлений в автограде, на которой виден рост числа убийств и случаев мошенничества.



— Уважаемая полиция Набережных Челнов, вот это проблемы, которые реально стоит решить, они есть, — сказал он.

Вместе с этим сегодня, 7 апреля, Таганский районный суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении Google. Согласно материалам дела, компания отказалась удалять с видеохостинга YouTube клип Моргенштерна «Розовое вино». Сам рэпер в том же видео утверждает, что такого клипа нет вовсе. На Google составили административный протокол по ч. 4 ст. 13.14 КоАП РФ, согласно которой предусмотрен штраф до 8 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Полиция Набережных Челнов возбудила административное дело против Моргенштерна 5 апреля. Причиной стали татуировки на груди исполнителя. Комплексная лингво-ботаническая экспертиза, которую провели по требованию полиции, показала, что на груди музыканта изображены растения, похожие на коноплю.

Аналогичное дело в Набережных Челнах возбуждали еще в феврале 2022 года. Причиной послужила все та же татуировка с изображением конопли. Тогда Моргенштерн поблагодарил полицейских и сказал, что они подняли ему настроение. Это дело Набережночелнинский городской суд вернул обратно в полицию. Все дело в том, что протокол был составлен без участия исполнителя. Вместе с этим в материалах дела не было указано, что Моргенштерн получил извещение о дате и времени составления документа и копию протокола.