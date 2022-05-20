Набережночелнинский суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков

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Набережночелнинский городской суд оштрафовал на 100 тысяч рублей рэпера Алишера Моргенштерна* по делу о пропаганде наркотиков. Его признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня адвокат исполнителя Сергей Жорин сообщил, что Моргенштерн* не приедет на заседание в Набережночелнинский суд. По мнению защиты, необходимости в личном присутствии музыканта в суде нет.

В феврале этого года челнинские полицейские завели административное дело против Моргенштерна* из-за пропаганды наркотиков в нескольких видеоклипах исполнителя. Экспертиза заключила, что по краям татуировки на груди музыканта изображено растение, напоминающее коноплю.

Еще одно дело об административном правонарушении против Моргенштерна* было возбуждено в апреле. Результаты повторной проверки зафиксировали факт пропаганды запрещенных веществ. Однако на заседании суда ни музыкант, ни его адвокат не появились.

*Физлицо, выполняющее функцию иностранного агента.

Диана Жиленкова