В Татарстане масочный режим сохраняется на фоне отмены в соседних регионах

Фото: Максим Платонов

В Татарстане не планируется отменять масочный режим вслед за другими регионами Приволжского федерального округа. Об этом «Реальному времени» рассказала вице-премьер республики и начальник оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева.

— На федеральном уровне масочный режим не отменен, решение федерального санитарного врача по России не принято. Болеющие коронавирусом в Татарстане есть, поэтому каждый сегодня, пользуясь маской, бережет и себя, и других, — сказала она.

Сегодня решение об обязательном ношении масок приостановили власти Мордовии. Масочный режим в республике теперь носит исключительно рекомендательный характер. Власти советуют жителям и гостям республики использовать средства индивидуальной защиты на улице, в парках и скверах, в общественном транспорте, а также в такси.



Накануне масочный режим приостановил свое действие в соседней Башкирии. В середине апреля аналогичное решение приняли власти Нижегородской области.

Фото: Максим Платонов

В середине мая Фазлеева заявляла, что из-за низких темпов снижения заболеваемости в Татарстане не обсуждается отмена масочного режима и других коронавирусных ограничений. Вместе с масочным режимом в Татарстане продолжает действовать и ряд других ограничений. Например, с 26 марта 2020 года приостановлена работа ночных клубов. Исключение — дискотеки на открытом воздухе с участием не более 200 человек. С 19 марта того же года приостановлена работа кальянных.



За минувшие сутки в Татарстане подтвердились 114 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус в республике выявили у 150 426 человек.

Артем Гафаров