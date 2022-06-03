В Марий Эл объявили об отмене масочного режима

В Марий Эл с 3 июня приостанавливают действие обязательного масочного режима. Об этом сообщил врио главы республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение позволяет принять улучшение эпидемической обстановки. Однако гражданам рекомендуется носить маски в общественных местах.

Фото: visit-mariel.ru

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки выявили три случая COVID-19, общее число заболевших достигло 44 629. При этом в республике за сутки госпитализировали четырех пациентов.

На этой неделе об отмене масочного режима объявили в еще одном регионе Поволжья — Мордовии. Мера носит исключительно рекомендательный характер.

Вице-премьер Татарстана и начальник оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева заявила «Реальному времени», что отменять масочный режим в республике не планируется. «Болеющие коронавирусом в Татарстане есть, поэтому каждый сегодня, пользуясь маской, бережет и себя, и других», — отметила она.

Татьяна Леухина