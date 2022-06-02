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В Башкирии приостановили действие масочного режима

09:12, 02.06.2022 2
В Башкирии приостановили действие масочного режима
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Башкирии приостановили действие масочного режима. Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 внес глава республики Радий Хабиров.

Масочный режим в Башкирии все же частично остается. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты пожилым гражданам — лицам старше 65 лет, сообщает пресс-служба главы республики. Также власти региона призывают не отказываться от ношения масок в местах массового скопления жителям, у которых есть хронические заболевания.

В Татарстане же речи об отмене масочного режима на сегодняшний день не идет. Как рассказывала «Реальному времени» заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель оперштаба республики по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева, этот вопрос не обсуждается.

Фото: Максим Платонов

Масочный режим закреплен по всей России постановлением главного санитарного врача Анны Поповой, объясняли в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану. В республике он регулируется постановлением Кабинета министров региона.

Татьяна Демина
ОбществоВласть БашкортостанТатарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:42
    Спасибо за статьи о Башкирии. Буду рад большим текстам про РБ. Вы умели подавать так инфу так, как не подают ее уфимские СМИ.
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  • Анонимно 09:44
    До сих пор помню ваши новости про штрафы Карины Аветисян и интервью с Периодом распада Радия. Это было шедеврально! Пишите чаще такие.
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