В Башкирии приостановили действие масочного режима

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Башкирии приостановили действие масочного режима. Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 внес глава республики Радий Хабиров.

Масочный режим в Башкирии все же частично остается. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты пожилым гражданам — лицам старше 65 лет, сообщает пресс-служба главы республики. Также власти региона призывают не отказываться от ношения масок в местах массового скопления жителям, у которых есть хронические заболевания.

В Татарстане же речи об отмене масочного режима на сегодняшний день не идет. Как рассказывала «Реальному времени» заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель оперштаба республики по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева, этот вопрос не обсуждается.



Фото: Максим Платонов

Масочный режим закреплен по всей России постановлением главного санитарного врача Анны Поповой, объясняли в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану. В республике он регулируется постановлением Кабинета министров региона.



Татьяна Демина