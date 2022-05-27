Проект «Казанский электробус» провалился спустя год после громкого анонса

Ровно год назад, 27 мая 2021-го, заместитель руководителя исполкома Казани по транспорту Ильдар Шакиров объявил, что в городе могут появиться электробусы. В июле того же года началось тестирование нового вида транспорта на троллейбусном маршруте №3 от остановки «Речной порт» до улицы Академика Глушко. Однако за год ничего не изменилось, и на маршрутах Казани электробусов нет.



Вопрос все еще прорабатывается

Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, для введения электробусов необходим комплексный подход: приобретение самих транспортных средств, оборудование электрозарядной инфраструктуры и квалифицированные кадры.



Фото: kzn.ru

Кроме того, в городской администрации обратили внимание, что важен и вопрос финансирования, ведь стоимость одного электробуса значительно превышает стоимость троллейбуса.

Сейчас, как отмечается, продолжает прорабатываться вопрос о введении в Казани электробусов. Однако о том, что было сделано за год, в пресс-службе мэрии отвечать отказались. Не исключено, что это связано с текущей экономической ситуацией. Так, например, в Казани из-за этого отказались закупать и новые автобусы в 2022 году.

Стоимость электробуса зависит от комплектации

Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев рассказал «Реальному времени», что на предприятии ничего не знают о планах мэрии Казани по введению электробусов. Он также добавил, что стоимость создания инфраструктуры зависит от потребностей конкретного заказчика. Например, в Москве электробусы оборудованы ультрабыстрой зарядкой, а в Санкт-Петербурге — ночной.

Без ответа остался вопрос о конечной стоимости электробусов — здесь все зависит о того, в какой комплектации нуждается заказчик.

— Кому-то нужен кондиционер, а кому-то — нет, — пояснил Афанасьев.

Фото: kamaz.ru

При этом, пояснил он, стоимость эксплуатации электробусов не будет превышать стоимость эксплуатации троллейбусов или трамваев, но о конечных числах можно говорить только после формирования технического задания. Так, стоимость эксплуатации 50 электробусов будет значительно отличаться от эксплуатации тысячи штук.

В 2017 году заместитель генерального директора КАМАЗа Николай Пронин заявил, что стоимость одного нового электробуса составит 20—30 млн рублей. В конце декабря 2019-го года стало известно, что предприятие поставит в Москву 511 электробусов за 6,5 млрд рублей. То есть средняя стоимость одной машины составила 12,7 млн рублей.

В то же время ГАЗ собирался поставить в столицу России 328 дизельных автобусов за 5,5 млрд. Это означает, что для «Мосгортранса» один дизельный автобус вышел дороже электробуса более чем на 4 млн рублей — 16,7 миллиона.

На маршруты в Казани вышли автобусы 2012 года выпуска

Неделю назад, 21 мая, стало известно, что на автобусный маршрут №1 вышел транспорт 2012 года выпуска. Тогда в мэрии Казани пояснили, что вывод автобусов из резерва может быть связан с тем, что часть транспорта проходит ТО или не может работать из-за технических неисправностей. Также в городской администрации добавили, что это единичные случаи.

В то же время читатели «Реального времени» обратили внимание на то, что на некоторых других маршрутах все автобусы из старого автопарка.

— Так на 89, 37 маршрутах у братьев они никуда не уходили, все автобусы 2012 года, — пишет один из наших пользователей (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Фото: kzio.kzn.ru

Экс-директор КПАТП-7 Владимир Капитонов добавил, что вывод автобусов из резерва может быть связан не только с ТО или другими работами, но и нехваткой комплектующих из-за санкций. По его словам, автобусный парк на 80% состоит из импортного оборудования. Однако он добавил, что при грамотном обслуживании транспорт можно без проблем эксплуатировать и 20 лет.

В Казани, как отмечает пресс-служба мэрии, самый молодой транспортный парк. Так, средний возраст автобусов составляет 4,8—5,5 года, трамваев — 5—6 лет, троллейбусов — 6,5—7 лет.

Артем Гафаров