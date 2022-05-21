На маршруты в Казани вышли автобусы 2012 года производства

Ситуация не носит массового характера

На некоторые маршруты в Казани вышли старые красные автобусы еще 2012 года выпуска. На это обратили внимание читатели «Реального времени».

Перевозчики отказались от комментариев по этому поводу, но разъяснения нашлись в мэрии города. В первую очередь в городской администрации указали на то, что автобусы 2012 года выпуска пустили из резерва только на маршруте №1, и заверили, что ситуация не носит массового характера.

— В гараже предприятия есть автобусы МАЗ, находящиеся в резерве (2012 года выпуска). Когда автобусы маршрута проходят обязательный ТО или бывает сход по технической причине, автобусы из резерва выходят на замену. Ситуация не носит массовый характер, является единичным случаем, — рассказали в городской администрации.

Фото: Владимир Васильев

Речь зашла также о техническом состоянии пассажирского транспорта и наличия запчастей для его ремонта. В мэрии рассказали, что город ведет систематическую работу по замене и приобретению новых автобусов, поэтому в Казани самый молодой автобусный парк. Хотя и обратили внимание на то, что в этом году не планируется закупать новые автобусы.

По словам мэрии города, за последние 4 года в Казани закупили 197 новых автобусов, а средний срок эксплуатации их составляет 4,8—5,5 года.

«На 80% все эти автобусы состоят из импортных комплектующих»

Немного другого мнения придерживается экс-директор КПАТП-7 Владимир Капитонов. По его словам, причины могут крыться не только в прохождении ТО или технической неисправности некоторые автобусов, а еще в экономической ситуации. По его словам, перевозчики сейчас могут столкнуться с серьезной нехваткой комплектующих, потому что большая часть завозилась из-за рубежа.

— Запчастей нет, комплектующих нет, на 80% все эти автобусы состоят из импортных комплектующих: двигатели, КПП. Двигатели там производства Mercedes, КПП тоже немецкие. Вся электроника тоже импортная, — поделился Капитонов.

Фото: Максим Платонов

Как нам рассказал Капитонов, для автобусов установлены малый (8 лет) и большой (10 лет) сроки эксплуатации. Но касаются они исключительно рейсового транспорта. Таких ограничений нет на туристические автобусы, которые могут ездить и более долгие сроки. Дело здесь не только в экономии турфирм, но и в качестве обслуживания самих автобусов.

— Автобусы сами неплохие. При должном уходе они и 20 лет будут ездить. Разве что у нас, как у третьей столицы, установлены свои параметры: 8 лет — короткий, 10 лет — большой [сроки] 12-метровые [автобусы] должны ходить. На туристические автобусы это не распространяется, хотя они ничем не отличаются. Они и по 15, и по 20 лет ездят, — рассказал он.

Артем Гафаров