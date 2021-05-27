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В Казани могут появиться электробусы

14:40, 27.05.2021 1
В Казани могут появиться электробусы
Фото: sobyanin.ru

В Казани могут появиться электробусы — данный вопрос рассматривается. Об этом в ходе прямого эфира рассказал замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Ильдар Шакиров.

Сложность заключается в том, что, кроме самого транспортного средства, необходимо приобрети зарядные устройства и коммуникации, пояснил он. Сейчас в исполкоме изучается этот вопрос. Стоимость одного электробуса равна сумме трех газовых автобусов — более 35 млн рублей.

КАМАЗ заключил с «Мосгортрансом» четвертый контракт, по которому поставит 350 электробусов до конца этого года.

Алексей Нечаев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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  • Анонимно 27 май
    не сегодня об этом говорить начали
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