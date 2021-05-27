В Казани могут появиться электробусы

В Казани могут появиться электробусы — данный вопрос рассматривается. Об этом в ходе прямого эфира рассказал замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Ильдар Шакиров.

Сложность заключается в том, что, кроме самого транспортного средства, необходимо приобрети зарядные устройства и коммуникации, пояснил он. Сейчас в исполкоме изучается этот вопрос. Стоимость одного электробуса равна сумме трех газовых автобусов — более 35 млн рублей.

КАМАЗ заключил с «Мосгортрансом» четвертый контракт, по которому поставит 350 электробусов до конца этого года.



Алексей Нечаев