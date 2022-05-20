Власти Казани не будут закупать новые автобусы в 2022 году

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», приобретение новых автобусов в Казани отложено. В мэрии города пояснили, что это связано со сложившейся экономической ситуацией.

— В связи со сложившейся экономической ситуацией приобретение новых автобусов отложено, — рассказали в городской администрации.

Идея покупки новых автобусов прозвучала в рамках XII сессии Казгордумы, которая прошла 21 февраля. Тогда мэр города Ильсур Метшин заявил, что готовится заявка на обновление 250 автобусов в рамках программы «Безопасные качественные дороги».

Предполагалось, что 60% субсидирования пойдут из федеральных средств, а оставшиеся 40% — в лизинг.

Артем Гафаров