КАМАЗ поставит Москве более 500 электробусов за 6,5 млрд рублей

ПАО «КАМАЗ» поставит Москве в 2020 году 511 электробусов за 6,5 млрд рублей, группа ГАЗ — 328 дизельных автобусов за 5,5 млрд рублей.

Конкурсы объявлял «Мосгортранс», на которые кроме КАМАЗа и ГАЗа никто не подавал. Оба контракта предполагают также обучение водителей и ремонтного персонала особенностям ремонта и эксплуатации подвижного состава, пишет «Интерфакс».

Так, КАМАЗ поставит Москве 462 городских низкопольных автобуса большой вместимости, 25 больших автобусов с кабиной для инструктора, 23 больших автобуса с автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока (АСМПП), один большой автобус с кабиной инструктора с АСМПП. Период поставки — с 1 июля по 30 ноября 2020 года.



Ранее КАМАЗ завершил поставку электробусов в Москву. Всего в рамках договора, заключенного в конце января 2019 года, передано 100 электробусов и 38 ультрабыстрых зарядных станций.