Эльмира Булатова: «В Казанском цирке видно, что потрачены средства и все сделано для зрителя»

Сегодня Министерство культуры Татарстана сообщило о назначении нового директора Казанского государственного цирка — Эльмиры Булатовой. В ведомстве отметили, что она имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства, в том числе работала в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке и возглавляла частную цирковую организацию Art Community. Без директора Казанский цирк оставался с ноября 2021 года, когда со скандалом был уволен Рамиль Шарифуллин.

Делать только лучше, лучше и лучше

Эльмира Булатова рассказала «Реальному времени» о своих планах на новом посту, на котором находится уже два дня — сегодня будет ее первый отчет о проделанной работе перед Министерством культуры республики.

— Планы — делать казанский цирк только лучше, создавая собственные хорошие и качественные программы и приумножать высоты, которых он добился на настоящий момент. Конечно, есть ряд вопросов, в которых нужно разобраться. Но в целом показатель цирка очень высокий, его можно лишь приумножать и делать лучше, лучше и лучше, — сказала она.

Кадр с представления Булатовой коллективу цирка. Фото: Минкульт РТ

Новый директор уже успела познакомиться с коллективом и оценить состояние цирка.

— Прекрасный цирк, прекрасный штат цирка. Сейчас работает такая же замечательная программа. Могу сказать только с положительной точки зрения, потому что все, что я сегодня вижу, радует глаз. Спасибо за это Министерству культуры и вообще всей республике. Таких цирков в России не много, их мало. А здесь видно, что потрачены средства и все сделано с любовью, и главное — для зрителя. Есть какие-то внутренние моменты, но ведь все идеально не бывает, — подчеркнула она.

25-летие детской цирковой школы в Казани

Эльмира Булатова также рассказала, что одним из главных направлений работы в ближайшее время станет разработка программы празднования 25-летия детской цирковой школы в Казани. Она отметила, что это событие — очень важное в истории Казанского государственного цирка и требует серьезного освещения.

Фото: kazan-circus.ru

Детская цирковая школа открылась в 1996 году решением Кабинета министров Татарстана. В настоящее время в ней обучаются более 150 детей от 5 до 14 лет. Обучение в школе строится на предметной основе, а в список входят: акробатика, гимнастика, хореография, танец, актерское мастерство, жонглирование и эквилибристика. Кроме того, более 40 ее выпускников работают в различных цирках по всему миру, в том числе «Дю Солей», а также в компании «Росгосцирк».

Предыдущий директор ушел после череды скандалов

Без руководителя Казанский цирк оставался с ноября 2021 года — тогда Рамиля Шарифуллина уволили с должности после служебной проверки Министерства культуры Татарстана. Ее провели из-за появления в интернете видео, на котором Шарифуллин с ножом в руках пытается вломиться в закрытый кабинет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявляла, что у министерства нет нареканий к работе Шарифуллина, а вопрос снятия его с поста не обсуждался. Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь указывал, что подобное поведение требует дисциплинарного взыскания.

Фото: realnoevremya.ru

При Шарифуллине в марте 2021-го на арене цирка подрались два слона. После инцидента прокуратура организовала проверку. Шарифуллин не соглашался с доводами зоозащитников о том, что в цирках необходимо запретить выступления с животными.

Максим Кокунин