Директором Казанского цирка назначена Эльмира Булатова

Фото: Минкультуры Татарстана

Директором Казанского государственного цирка назначена Эльмира Булатова. Сегодня ее представили коллективу, сообщает пресс-служба Министерства культуры Татарстана.

Эльмира Булатова имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства, в том числе работала в цирке братьев Запашных, Большом московском цирке и возглавляла частную цирковую организацию, рассказали в ведомстве.

Фото: Гуландам Фатхуллина

Бывшего директора казанского цирка Рамиля Шарифуллина уволили с должности после служебной проверки Министерства культуры Татарстана в ноябре 2021 года.



Проверку провели после появления в интернете видео, на котором Шарифуллин с ножом в руках пытается вломиться в закрытый кабинет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, в результате которого Министерство культуры Татарстана и организовало служебную проверку.

Фото: realnoevremya.ru

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявляла, что у министерства нет нареканий к работе Шарифуллина, а вопрос снятия его с поста не обсуждался. Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь указывал, что подобное поведение требует дисциплинарного взыскания.

При Шарифуллине в марте 2021-го на арене цирка подрались два слона. После инцидента прокуратура организовала проверку. Шарифуллин не соглашался с доводами зоозащитников о том, что в цирках необходимо запретить выступления с животными.



Татьяна Демина