Директор казанского цирка не согласился с требованием зоозащитников о запрете выступлений животных

Фото: кадр видео инцидента

Директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин не согласился с доводами зоозащитников о том, что в цирках необходимо запретить выступления с животными. Об этом он заявил в интервью Андрею Кузьмину.

Он уверяет, что дрессировщики «разве что пылинки не сдувают» со своих подопечных и относятся к ним, как к членам своей семьи. Более того, если бы слонихи не любили своего дрессировщика, они бы и вовсе не подрались — не сложился бы «любовный треугольник».

«Снаружи, огульно, с дивана это все выглядит по-другому, поэтому возникают такие веяния. Люди отрабатывают в интернете технологию манипуляции массами»

Фото: кадр видео youtube.com

При этом Шафигуллин признался, что негативно относится к передвижным зоопаркам, где животных порой недокармливают и перевозят с место на место. Но это не похоже на стационарный цирк.

«Мы соблюдаем все нормы и правила. Даже если бы мы захотели повести себя по-свински, мы бы не смогли, с точки зрения того, какой над нами контроль», — добавил спикер.

Напомним, что две недели назад в казанском цирке произошла драка двух слонов произошла в воскресенье, прямо во время выступления. Директор казанского цирка Рамиль Шарифуллин рассказывал, что примерно 5 лет назад у этих слонов уже возникал конфликт. В этот раз причиной драки стал любовный треугольник: одна из слоних приревновала дрессировщика к другой слонихе.



Ольга Плешкова