Песков: Кремль не готовит визит Путина в Анкару

Кремль не ведет подготовку визита президента России Владимира Путина в Анкару, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Турецкие издания сегодня сообщили, что в Анкаре ожидают визита Путина в ближайшие дни. В Кремле эту информацию не подтвердили.

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Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган призвал шведские и финские делегации «не утруждать себя» поездками в Турцию с целью изменения позиции Анкары о вступлении этих стран в Североатлантический альянс. Он добавил, что Турция не поддерживает принятие в НАТО тех государств, которые ввели против нее санкции.

Маргарита Головатенко