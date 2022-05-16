Эрдоган о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: «Мы не скажем «да»

Турция не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

— Есть сообщения о том, что они не выдадут нам террористов. Мы не скажем «да» на вступление этих двух стран в НАТО, — приводит его слова ТАСС.

Эрдоган призвал шведские и финские делегации «не утруждать себя» поездками в Турцию с целью изменения позиции Анкары о вступлении этих стран в Североатлантический альянс. Он добавил, что Турция не поддерживает принятие в НАТО тех государств, которые ввели против нее санкции.

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Сегодня правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Как рассказала премьер-министр страны Магдалена Андерссон, шведский посол в альянсе в скором времени представит организации соответствующую заявку.

Официальное решение о вступлении в НАТО вчера приняла и Финляндия. Глава МИД страны Пекка Хаависто сообщил, что заявка на вступление в альянс может быть подана уже в среду, 18 мая.

Тем временем президент России Владимир Путин рассказал, что у государства нет проблем с Финляндией и Швецией. По словам российского лидера, вступление этих стран в НАТО не создает непосредственной угрозы.

Диана Жиленкова