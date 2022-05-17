Год назад Татарстан бил температурные рекорды — а сейчас ожидаются заморозки

Фото: Ринат Назметдинов

2021 год

Ровно год назад в Татарстане был побит температурный рекорд 1898 года. 17 мая 2021 года температура воздуха в республике поднялась до +33,4 градуса, в то время как больше века назад максимальная отметка на термометрах составляла +30,8 градуса.

Рекорды были побиты не только в тот день. Выше 30 градусов тепла термометры показывали еще 14 и 15 мая.

Тогда эксперты отмечали не только рекордную температуру, но и минимальное количество осадков с повышенным атмосферным давлением.

Фото: Ринат Назметдинов

— На фоне усиления антициклона юго-восточные ветры доставят в регион очень сухой и жаркий воздух, нагретый над барханными песками Каракумов — одной из самых горячих пустынь мира. Это сулит аномальное тепло с превышением многолетней нормы как минимум на 10 градусов, — говорил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.



Профессор, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев также говорил об аномально теплой майской погоде. Он отмечал, что температура в +30 градусов характерна для июля, но никак не для конца весны.

2022 год

В 2022 году май встретил жителей Татарстана, наоборот, слишком низкой температурой. В начале месяца температура ночью опускалась до -7 градусов. Синоптики прогнозировали даже сильный ветер, грозу и град.

— Такой холод хотя и аномален, но не является рекордным. Так, например, 6 мая 1999 года среднесуточная температура составляла минус 0,2 градуса. И в тот год не наблюдалось стремительного похолодания в последующие дни, — отметил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Фото: Олег Тихонов

В преддверии 9 мая в Татарстане, да и во многих регионах Центральной России синоптики ожидали дождливую погоду и ветер с порывами до 15—20 м/с. Из-за этого пришлось даже отменить воздушную часть парада Победы в Москве.

Сильные дожди и ветер в Татарстане ожидались и после Дня Победы. Тем не менее температурный фон пришел в норму. Как рассказал Переведенцев, в мае средняя температура воздуха днем должна составлять около +13 градусов.

Приход нормальной температуры днем, однако, не всегда означает потепление и ночью. Например, уже к этим выходным, 20 и 21 мая, республику ожидают заморозки. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах Татарстана ночью может похолодать до -1 градуса.

Артем Гафаров