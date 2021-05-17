Сегодня погода в Казани побила рекорд 123-летней давности

Сегодня, 17 мая, погода в Казани вновь побила рекорд. Столбики термометров поднялись до +33,4 градуса. Предыдущий рекорд наблюдался в 1898 году, тогда в столице Татарстана потеплело до +30,8 градуса.

На метеостанции «Казань-опорная» термометры показали +32 градуса, на авиационной метеостанции «Казань-аэропорт» — +33,4 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» +32,5 градуса, сообщает Гидрометцентр РТ.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в Казани было зафиксировано два температурных рекорда. В субботу, 15 мая, в столице Татарстана воздух прогрелся до +32,4 градуса, был побит рекорд 1898 года. В пятницу, 14 мая, температура достигла отметки +31,3 градуса и побила рекорд 2019 года.

«Реальное время» поинтересовалось у экспертов, до каких пор в республике будет держаться жаркая погода и чем это может быть опасно.