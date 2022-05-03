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В Татарстане 4 мая ожидаются дождь с грозой, сильный ветер и град

14:17, 03.05.2022
В Татарстане 4 мая ожидаются дождь с грозой, сильный ветер и град
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в среду, 4 мая, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

С утра и до вечера на территории региона ожидаются сильный дождь, гроза, локально град, сильный ветер порывами 18—23 м/с. В Казани прогнозируется гроза и сильный ветер до 15—20 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале мая сохранится дождливая погода.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне синоптики предупреждали жителей республики о сильном ветре порывами 15—18 м/с 3 мая.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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