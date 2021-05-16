Вчера в Казани был побит температурный рекорд 1898 года

Фото: Максим Платонов

Вчера, 15 мая, в Казани был побит температурный рекорд. Температура воздуха на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» показала +32,4 градуса.

На метеостанции «Казань-опорная» столбики термометров поднялись до +31,4 градуса, на авиационной метеостанции «Казань-аэропорт» — +31,6 градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял +29,6 градуса. Рекорд зафиксировали в 1898 году, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температурный рекорд также был побит в пятницу, 14 мая. В этот день дневная температура достигла отметки +31,3 градуса.