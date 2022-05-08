В начале следующей недели в Татарстан вернется дождливая погода

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в начале следующей недели вновь пройдут дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Дожди вернутся в Татарстан уже во вторник, 10 мая. В этот день в республике ожидается облачная погода и умеренный северо-восточный с переходом на северо-западный ветер. Днем максимальные температуры воздуха составят от +9 до +14 градусов.

Дождливая и облачная погода в Татарстане сохранится и в среду, 11 мая. Ожидается сильный ветер порывами до 15—18 м/с. Ночью прогнозируется от +5 до +10 градусов, днем потеплеет до +15.

В День Победы, 9 мая, дождей в Татарстане не ожидается. Синоптики прогнозируют переменную облачность и до +16...+21 градуса.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане дождей не ожидается. Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до +21 градуса.

Как рассказывал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, начало мая в Татарстане выдалось аномально холодным. Так, например, 5 мая температура воздуха составила всего +4,6 градуса, в то время как климатическая норма для этого периода — 12,5 градуса тепла.



Татьяна Демина