Татарстанцев предупредили о сильном ветре днем и вечером 10 мая

В Татарстане днем и вечером во вторник, 10 мая, ожидается сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Согласно прогнозу, до конца дня на территории региона, в том числе и в Казани, ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с.

Максимальные температуры воздуха сегодня днем прогнозируются от +10 до +15 градусов.

Фото: Максим Платонов

Погода в Татарстане на этой неделе обещает быть неустойчивой с дождями. В среду, 11 мая, прогнозируется облачная и дождливая погода. В четверг, 12 мая, в республике местами вновь пройдет небольшой дождь.

Маргарита Головатенко