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В Татарстане этой ночью похолодает до -7 градусов

12:59, 01.05.2022 1
В Татарстане этой ночью похолодает до -7 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в ночь на понедельник ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью ожидается до -3..+2, в восточных районах до -7 градусов. Осадков не прогнозируется.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—18 м/с. Днем воздух прогреется до +9..+14 градусов.

Похолодание пришло в республику в минувший четверг. По прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале мая сохранится дождливая погода.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:02
    Жуть, вот те и май месяц
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