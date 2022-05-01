В Татарстане этой ночью похолодает до -7 градусов
В Татарстане в ночь на понедельник ожидается похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью ожидается до -3..+2, в восточных районах до -7 градусов. Осадков не прогнозируется.
Утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—18 м/с. Днем воздух прогреется до +9..+14 градусов.
Похолодание пришло в республику в минувший четверг. По прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале мая сохранится дождливая погода.
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