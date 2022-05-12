Сегодня в Татарстане ожидается дождь, сильный ветер и до +15 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем дождь, местами гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +12... +14 градусов, в Набережных Челнах +11... +13 градусов, в Альметьевске +11... +14 градусов, в Нурлате +12... +15 градусов, в Буинске +10... +13 градусов.

Фото: Максим Платонов

Также синоптики прогнозируют юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный, утром и днем порывами до 15—20 м/с.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, неустойчивая погода с дождями сохранится в республике до конца недели. В пятницу и субботу, 13 и 14 мая, ночью похолодает до +5... +10 градусов. Днем 13 мая потеплеет до +17 градусов, 14 мая воздух прогреется до +19 градусов.

Диана Жиленкова