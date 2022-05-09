В Москве из-за погоды отменили воздушную часть парада Победы
В Москве из-за погоды отменили воздушную часть парада Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На Красную площадь, где проходит парад Победы, уже прибыл глава государства Владимир Путин, пишет ТАСС. Ожидается его выступление.
После парада Победы президент планирует по традиции возложить венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
В Казани праздничный парад проходит на площади Тысячелетия. За тем, как по площади движутся войска и военная техника, можно наблюдать онлайн. Телеканал ТНВ ведет прямую трансляцию событий этого дня, «Реальное время» предлагает ее своим читателям.
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