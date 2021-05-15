В пятницу в Казани был побит температурный рекорд

В Казани в пятницу, 14 мая, был побит температурный рекорд. В этот день дневная температура достигла отметки +31,3 градуса.

На метеостанции Казань-опорная воздух прогрелся до +31,2 градуса, на авиационной метеостанции Казань-аэропорт — +31,3 градуса, на авиационной метеостанции Казань-Сокол — +31,2 градуса.

Фото: kzn.ru

В Казани предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял +30,6 градуса. Это было в 2019 году, сообщают синоптики Гидрометцентра РТ.

В этом году предыдущий температурный рекорд в столице Татарстана был побит месяц назад: 14 апреля. Термометры метеостанции КФУ показали 21,2 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд был поставлен 14 апреля 1995 года, когда в Казани потеплело до +20,9 градуса.

