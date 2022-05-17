Сегодня в Татарстане ожидается гроза, сильный ветер и до +17 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, а также кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани составит +14..+16 градусов, в Альметьевске +14..+17 градусов, в Набережных Челнах +14..+16 градусов, в Чистополе +14..+17 градусов, в Апастово +12..+15 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Также синоптики прогнозируют юго-западный ветер, при грозе сильный порывами до 15—20 м/с.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие несколько дней в Татарстане ожидаются дожди, грозы, ливни, град и ветер до 22 м/с. Причем такая же погода прогнозируется в Пензенской, Саратовской и Самарской областях.

Диана Жиленкова